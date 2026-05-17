Pět světových zpráv
Trump v Číně
Trump uplynulý týden navštívil Čínu. Čínský vůdce Si Ťin-pching prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery a nikoli rivaly, a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Jednání se zaměřilo hlavně na posílení obchodu a spolupráce v oblasti technologií, včetně umělé inteligence. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, v říjnu se však oba lídři shodli na příměří. Na úvod nynějšího jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Siem jsou fantastické a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět.
Konec lotyšské vlády
Lotyšská premiérka Evika Siliňa pět měsíců před plánovanými parlamentními volbami rezignovala. Vláda ztratila parlamentní většinu, když levicová strana Progresivní oznámila, že už nebude kabinet podporovat. Rozhodnutí navazovalo na odvolání ministra obrany Andrise Sprúdse z Progresivních kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony, jež minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy. Siliňa ministra vyzvala k rezignaci s tím, že obrana proti dronům nezasáhla dostatečně rychle. Po ministrově demisi vybrala za jeho nástupce plukovníka armády Raivise Melnise, ale bez konzultace s Progresivními, jimž křeslo ve vládě dosud náleželo.
