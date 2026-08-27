Ivan Gabal: Česká politika velí - na Bělehrad!
To, že žádný vysoký představitel státu nebyl v pondělí v Kyjevě, je chyba
Trochu nevěřícně jsem si v pondělí 24. srpna prohlížel seznam vysokých evropských návštěv v Kyjevě u příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny. Demonstrovat podporu Ukrajincům v pátém roce totální vojenské agrese Ruska je zásadní agenda bezpečnosti každé evropské země.
S přicházející mobilizací v Rusku, která mohutně posílí ruskou armádu v řádu milionů (protože všichni Rusové neutečou do zahraničí), s předpokládaným příchodem 50–60 tisíc vojáků ze Severní Koreje, při nedostatku munice do patriotů proti balistickým raketám a při mnohém dalším zločinném postupu Kremlu Ukrajinu udrží před prolomením fronty jen masivní evropská podpora, politická i materiální.
Z Česka přijeli dva opoziční poslanci, jeden senátor a vojenský reprezentant kanceláře prezidenta. Z vlády nikdo. Jakkoli premiér nebo Na Valech zabarikádovaný ministr obrany, ve válečném Kyjevě vůbec nebyli.
Tentýž den mluvili ministr zahraničí i premiér k českým velvyslancům na jejich pravidelné poradě o zahraniční a bezpečnostní politice Česka. Jde sice o každoroční pravidelné setkání našich diplomatů, letos však s premiérou nového ministra. Ten si napřed odskočil k Miloši Zemanovi, neúspěšnému polistopadovému prezidentovi, aby ho přesvědčil k nové kandidatuře proti Petru Pavlovi. Zemana, který pomáhal Putinovi rozpoutat válku pomlouváním Ukrajinců.
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