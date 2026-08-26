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26. 8. 20262 minuty

A Evropo, doprava, hurá!

Vzkaz z Respektu: Ať příští roky nejste moc zaskočeni

Tomáš Brolík

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Milé čtenářky, milí čtenáři,

Česko už má krajně pravicovou vládu, a její voliči jsou s ní podle preferencí spokojení, takže obyvatele tuzemska jdou do známého. Ale celá Evropa se může těšit, nebo se bát, nebo zkrátka čekat podobný krajně pravicový a postfašistický obrat. V Itálii, v Německu, ve Francii, v srdci poválečné Evropy. Tam všude už lidé, kteří mají myšlenkově daleko k demokracii, jak ji známe, buď vládnou, nebo se na převzetí moci chystají.

Popisujeme to pro vás dlouhodobě.

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Z posledních dnů bych vám rozhodně doporučil rozhovor s Giorgiou Meloni. Tahle v mnoha ohledech fascinující politička premiéruje Itálii už skoro čtyři roky a snaží se svou zemi proměnit, a Evropu k tomu. V obojím má blízko k úspěchu. A jak by vlastně vypadala Itálie, kdyby se Meloni podařilo splnit její největší cíl, totiž provést ve své vlasti to, čemu říká “revoluce národní hrdosti”?

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