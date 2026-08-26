0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo porazí Babiše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
26. 8. 20265 minut

Věra Jourová: Nenechejme si (technologickými firmami) mlátit děti!

Už i ve Spojených státech si soudy všímají, že se sítěmi je leccos v nepořádku

Věra Jourová

Tentokrát se dopustím příměru, který nejspíš pokulhává na obě nohy. Nemůžu si pomoct, vidím to tak.

Dne 18. listopadu 1989 jsem odjížděla autobusem z Prahy do Třebíče. Viděla jsem tehdy seshora z magistrály plný Václavák lidí a říkala jsem si, že teď už to snad konečně praskne a že si rodiče nenechají od bolševiků mlátit děti. Večer předtím přišli domů bratranec se sestřenicí zmlácení a vyděšení po zásahu na Národní třídě, takže jsem věděla moc dobře, co se tam stalo.

A teď střih do dneška. Už několik let jsme jak dospělí, tak děti vystaveni narůstajícímu vlivu sociálních sítí. Kdosi vymyslel definici, že žijeme v digitální diktatuře. Tak nějak v tom všichni jedeme, necháme si krást čas, otupujeme, kvůli sítím ztrácíme dotyk s realitou, či dokonce šanci na skutečné vztahy s lidmi. Mnozí si stěžujeme, lamentujeme, na sítě svádíme vinu za všechny mizerie světa (což je přece jen poněkud nespravedlivé).

↓ INZERCE

Hledáme řešení, jak omezit negativní vliv sítí a využít je ku prospěchu jednotlivců a společností. Osobně jsem celkem dlouho doufala ve zdravou reakci společnosti, která se z prostého pudu sebezáchovy bude snažit ze zajetí algoritmů vymanit. Mýlila jsem se. Taková společenská reakce, která by změnila poměr sil a běh věcí, nenastala.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články