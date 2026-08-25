Táta chtěl pokořit vrchol, sedmiletý syn ho brzdil. Tak ho nechal za sebou
Otce musela kontaktovat japonská policie, aby se pro chlapce vrátil
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Turistickým pravidlem číslo jedna je: nechoďte do hor sami. Jak ale ukazují medializované případy z poslední doby a fenomén takzvaných alpských rozvodů, na první zásadu musí navazovat pravidlo číslo dvě: dobře si vyberte, s kým do hor půjdete, abyste tam nakonec stejně sami nezůstali. Jenže to není vůbec jednoduchý úkol, a navíc je tu jedna skupina, která si moc vybírat nemůže: potomci náruživých horalů.
Toho, kdo by si myslel, že rodič by snad vlastní dítě v horách neopustil, vyvede z omylu aktuální případ z Japonska. Osmačtyřicetiletý muž nechal za sebou svého sedmiletého syna a pokračoval ve výstupu na tamní nejvyšší horu Fudži.
Média v poslední době popsala řadu případů, kdy do hor společně vyrazili partneři a muž nakonec nechal ženu za sebou. Pro tento jev se vžilo zmíněné označení „alpský rozvod“. Nejextrémnějším příkladem je úmrtí třiatřicetileté Rakušanky, která zemřela pod vrcholem Grossglockneru, kde ji v mrazu nechal její přítel. Soud ho uznal vinným ze zabití z hrubé nedbalosti.
Těžko říct, zda japonský otec o případu z Grossglockneru slyšel. Jak popsal zpravodajský server Japan Today, chlapec si ve výšce zhruba 2000 metrů nad mořem začal stěžovat na únavu. Otec ho tedy posadil na lavičku, nechal mu tam limonádu a svačinu a pokračoval k vrcholu pouze se starším synem. Vystoupat do výšky 3776 metrů a vrátit se zpět by přitom zbytku rodiny trvalo nejméně sedm hodin. Naštěstí si ale chlapce všiml zaměstnanec horské chaty, vzal ho dovnitř a zavolal policii. Té se podařilo zkontaktovat otce a donutit ho, aby se k synovi vrátil. Naštěstí se mu nic nestalo.
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