Umrzla při riskantní horské túře. Může za to její přítel?
Rakouský horolezec byl souzen za smrt své přítelkyně, kterou opustil v horách. Případ ale prověřuje především evropské pojetí svobody a odpovědnosti
Aktualizace, 20. února 2026: Soud v rakouském Innsbrucku uložil 37letému muži, o němž pojednává následující text, podmínečný pětiměsíční trest a pokutu ve výši 9400 eur za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na horu Grossglockner. Uznal ho vinným ze zabití z hrubé nedbalosti. Rakušan tvrdil, že za smrt ženy nenese trestní odpovědnost, neboť plánovali výpravu společně. Rozsudek o vině však nebyl vyřčen ve všech bodech obžaloby, řekl soudce po 13hodinovém projednávání případu. Prokuratura zastává názor, že obžalovaný byl zkušenější, při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je odpovědný. Proces může posloužit jako precedens pro další podobné tragédie.
Pár, muž a žena, se právě blíží k vrcholu Grossglockneru, nejvyšší hory rakouských Alp. Je noc, na tmavém svahu září jen světla jejich baterek. Vzdálená webová kamera zachycuje okamžiky, kdy se jejich výstup začal fatálně komplikovat.
Kolem půlnoci, jak muž uvedl, jeho přítelkyně náhle pocítila vyčerpání a nemohla pokračovat dál. Podle jeho slov se oba rozhodli pro kontroverzní, ale nikoli neobvyklé řešení: nechá ji na svahu a sám vyrazí pro pomoc. O několik hodin později byl muž v bezpečí a jeho partnerka mrtvá. Podle oficiální zprávy záchranáři našli její zmrzlé tělo téhož rána kousek pod vrcholem.
