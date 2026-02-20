Opustili jsme domácí témata a nechali si vnutit Fialovu bídu, říká druhý muž ODS
S novým prvním místopředsedou ODS Tomášem Portlíkem o tom, co dnes vyznává tradiční pravicová strana, o vládnutí s Piráty i opuštění vlasteneckého dvorečku
S čím jste kandidoval do funkce prvního místopředsedy ODS? Jaká je to dnes strana a jakou byste ji chtěl mít? Říkáte o sobě, že jste konzervativní...
ODS se mi maličko vzdalovala, proto jsem chtěl do jejího vedení. Na rozdíl od zahraniční politiky a bezpečnosti jsme nedokázali obsáhnout domácí témata, nechali jsme si vnutit Fialovu bídu a podobně. Nebyli jsme schopni zabrat ve školství a zdravotnictví. Jako kdybychom někam uhýbali a nebyli jsme autentičtí. Podle mě bychom měli mít kompetenci ve všech oblastech. Otázka je, jak jsme byli v roce 2021 připraveni na to, že skutečně budeme vládnout. To jsou důvody, proč jsem chtěl kandidovat. Když jste v opozici, nikdo vás taky nemůže obviňovat, že to děláte zištně.
Také jste řekl, že je potřeba, aby si ODS definovala své postoje. Jak je možné, že strana, která existuje 35 let a všichni její předsedové byli následně i premiéry, nemá definované postoje?
Problém je, že ve chvíli, kdy se vám nedaří tak, jak jste čekali, přichází spousta otázek, a hlavně se začne hledat viník. Úspěch má hodně otců, neúspěch je sirotek. V takovou chvíli začínají diskuse. V posledních volbách jsme nakonec získali jako původní vládní blok víc hlasů než před čtyřmi lety, opozice ale dokázala mobilizovat nové voliče. A definuje se to jako prohra. A ona to je prohra, ale je otázka, jaké si z toho dělat závěry. Podcenili jsme domácí témata, kdybychom se jim věnovali, tak bychom nemohli prohrát. Přestože ekonomické výsledky byly docela dobré, lidé to nepocítili a nechali se vyprovokovat k tomu, že jim vláda nepřináší nic jiného než onu pomyslnou Fialovu bídu. Nemyslím si, že důvodem byla špatná komunikace nebo to, že by nám novináři nefandili. Spíš jsme v domácích tématech neměli žádnou vizi, které by se lidé chytli.
