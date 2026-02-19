Kritika F-35 je čistě ideologická. Zástupci ANO i SPD od začátku věděli, že zakázku nezruší
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jaroslavem Spurným
Výtah Respektu: Pokud by Česko zrušilo nákup amerických stíhaček F-35, vznikla by tím pro armádu škoda zhruba 30 miliard korun. Tento týden o tom informoval premiér Andrej Babiš s tím, že vláda ANO, SPD a Motoristů tedy v zakázce pokračuje i přesto, že v minulosti mluvili o jejím přehodnocení či úplném zrušení. Jak ale ve čtvrteční epizodě upozorňuje Jaroslav Spurný, kritika největší a nejdražší zakázky v moderní historii ČR byla od začátku čistě ideologická a současný kabinet věděl, že zrušit nepůjde. Proč ale Česko stíhačky F-35 vůbec kupuje? Může Babiš vyjednat výhodnější podmínky? A je bezpečné obchodovat s USA, v jejichž čele je nepředvídatelný Donald Trump? Ptá se Zuzana Machálková.
