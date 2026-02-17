0:00
Astrounat Brázda
17. 2. 2026

ICE zasahuje i přes shutdown. Vytváří si databáze s tzv. domácími teroristy a chystá nová detenční centra

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Stovky amerických soudů napříč Spojenými státy nezávisle na sobě rozhodly, že úřad ICE za poslední měsíce nelegálně uvěznil přes 4400 lidí. Před pár dny o tom informovala agentura Reuters s tím, že přes soudní rozhodnutí administrativa Donalda Trumpa pokračuje v zatýkání a masových deportacích. Ve stejnou dobu přitom americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti vstoupilo do tzv. shutdownu, tedy režimu částečného omezení chodu. Jak ale v úterý epizodě popisuje Dominika Perlínová, na činnost imigračních agentů to příliš nedopadlo: „Imigrační služba dostala rekordní částky, rozpočet srovnatelný například s celou kanadskou armádou. ICE velkou část financí má, protože to bylo schváleno separátně. Co nemůže fungovat, jsou jiné organizace, například letiště varují, že bude docházet ke zpoždění spojů." ICE tedy pokračuje s rozsáhlými zásahy. Kam lidi deportuje? Jaký je plán na rozšíření detenčních center? Posunulo se vyšetřování zastřelení amerických občanů Renée Nicole Good a Alexe Prettiho? A hrají ještě roli americké soudy? ptá se Zuzana Machálková.

