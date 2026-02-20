0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
20. 2. 20264 minuty

Martin M. Šimečka: Ze starých deníků

Spisovatelé třicátých a čtyřicátých let prožívali stejnou bezmoc jazyka, kterým nedokázali přiléhavě pojmenovat tehdejší šílenství, jako my dnes

Martin M. Šimečka
,
Denník N

„Nepopsatelná deprese, když každé ráno podpaluji v kamnech loňskými novinami a vždy na krátký okamžik zahlédnu, jak se nějaký optimistický titulek mění v dým,“ zapsal si do deníku George Orwell 19. října roku 1940.

Londýn tehdy zažíval nejtěžší bombardování německými letadly a ani premiér Winston Churchill si nebyl jistý, zda se Británie Hitlerovi ubrání.

Virginia Woolf si v roce 1933, když se Hitler dostal k moci, zapsala: „Pokouším se, jakkoli neefektivně, vyjádřit ten pocit, když tady (v Británii) sedím a čtu, jako kdybych četla divadelní hru, jak Hitler odletěl do Mnichova a zabil včera tu a tam nějakého muže či ženu… Mezitím tito brutální násilníci obcházejí kolem… jako malí kluci oblečení do dospělých šatů, účinkující v tomto idiotském, nesmyslném, brutálním, krvavém dějství.“

↓ INZERCE

Vracím se ke knihám a deníkům spisovatelů z té doby a zjišťuji, že jejich věty vyjadřují zděšení z morálního kolapsu, jaké dnes prožívám i já. A ani oni tehdy, stejně jako dnes já, nedokázali najít výstižná slova, kterými by vyjádřili své zhrození.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články