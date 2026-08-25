Všechno, co potřebujete vědět o světě kolem sebe, vám řeknu já, Andrej Babiš
Představa předsedy ANO o informacích se podobá spíš propagandě. To má svoje následky
Na trávníku mezi bytovkami v severočeských Lovosicích sedí v křeslech čtveřice mladých žen, na stolku mají kolu a podle výrazů to vypadá, že se během středečního odpoledne dobře baví. A nálada neopadá ani po otázce, zda patří k oné polovině lidí, kteří v Lovosicích volí Andreje Babiše. „A vy jste příznivcem Babiše?“ reaguje jedna z nich protiotázkou. „Doufám, že ne. My taky ne. Ale je rozhodně lepší než ten Fiala. Ten toho nasliboval hodně, a neudělal nic. Babiš taky slibuje hodně, a neudělá nic, ale je lepší.“ Po otázce, proč si to myslí a kde vlastně berou informace o tom, jak si Babiš vede, jednu besednici napadne, že raději zavolá manžela, protože „on se o tyhle věci zajímá“. Pak sahá po mobilu a za pár minut přichází podsaditý třicátník, který se představuje jako Eduard Franko.
Jako majitel malé firmy na elektrikářské práce dělá zakázky i v Babišově lovosické chemičce, prý to ale s jeho stranickými preferencemi nesouvisí. Babiše volí, protože „zaměstnává hodně lidí a ostatní jsou ještě horší“. A jak je to s těmi informačními zdroji? „Jeho videa na Facebooku se mi líbí, říká tam pravdu. Ne že by to byla stoprocentní pravda, tak osmdesát procent. Ale jsme lidé, všechno, co říkáme, nemusí být pravda. No ne?“ pokračuje Franko. Pak dodává, že se dívá na všechno možné, i na Novinky.cz a Seznam Zprávy. „Je mi jedno, jestli Babiš říká, že lžou. Umím si vybrat sám,“ říká.
Bývalému kuchaři, dnes invalidnímu důchodci Láďovi, který si odpoledne v Lovosicích vyšel do malé sídlištní hospody s nápisem „Klub“ na pivo a cigaretu, se na Babišovi líbí, že – jak říká – „nebere žádný plat“, „nemá skandály jako Fiala kampeličku“ a „chce pomoct lidem, ne jako ten zelený mozek na Hradě, který by pomáhal jen Ukrajině“. Babišovou radou, ať čerpá informace o vládě z jeho Facebooku, se ale taky neřídí. „Spíš se dívám na Bobošíkovou a Xavera. Proč ne na Babiše? Facebook mám, ale nekoukám na něj. Když se chci něco dozvědět o vládě, dívám se na její tiskovky a na diskuse na Primě. Na ČT ne, tam kolikrát lidi z ANO nepustí ke slovu.“
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