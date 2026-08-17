35/2026 • 24.–30. 8. 2026
Kdo porazí Babiše
Proč se opozici zatím nedaří a kdo to dokáže změnit
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Ubytovna, kam se podíváš. Co ukazuje plzeňský obchod s chudobou
Táňa Zabloudilová
Zneužívání nejchudších na českém trhu s bydlením dávno není exces. Jde o široce rozšířený byznys, který prohlubuje bytovou krizi i pro střední třídu
Z přidrzlého šlechtice pražským krčmářem. Britská hvězda hry Kingdom Come vyměnila Londýn za Česko
Magdaléna Fajtová
Představitel Jana Ptáčka Luke Dale si chválí zdejší způsob života a na Vinohradech otevírá středověkou hospodu
Když jsem jako kluk dostal první kolo, byla to událost. Dnes je všechno jinak
Petr Horký
Osobní výprava do jedné cyklistické revoluce, kterou už nepůjde zopakovat
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Kultura
Slovenští filmoví debutanti zažívají své magické momenty
Jindřiška Bláhová
V čem často strčí svoje české protějšky do kapsy?