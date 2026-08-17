0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo porazí Babiše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Obálka vydání 35/2026
35/2026 • 24.–30. 8. 2026

Kdo porazí Babiše

Proč se opozici zatím nedaří a kdo to dokáže změnit

Koupit předplatné
Obálka vydání 34/2026
Jak pečovat o svůj mozek
17.–23. 8. 2026
Andrej Babiš, premiér, politik, mobil, mobilní telefon, kytice, kytka, květiny, radost, gesto Autor: ČTK / Pryček Vladimír
Kdo porazí Babiše
Kdo porazí Babiše
Vstup na burzu udělal ze Strnada nejbohatšího Čecha. Pak přišly potíže
Vstup na burzu udělal ze Strnada nejbohatšího Čecha. Pak přišly potíže
Vytvářejí superinteligenci a připravují se na moment, kdy se jejich vynález pokusí zničit lidstvo
Vytvářejí superinteligenci a připravují se na moment, kdy se jejich vynález pokusí zničit lidstvo

Editorial

Prometheus na větrníku

Erik Tabery

Problémem Česka možná je šílenství, ale ne to zelené

Anketa

Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o tom, že by se letní školní prázdniny měly přizpůsobit dnešnímu světu a rozložit jinak. Jak by podle vás mělo vypadat ideální uspořádání letních prázdnin?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Řeší Babiš sucho jako premiér, nebo jako šéf agrobyznysu? Mělo by se o tom víc mluvit

Marek Švehla

Nedostatek vody v české krajině má hluboké příčiny a seznam „opatření“ nestačí

Co nás Odysseus učí o liberalismu

Fareed Zakaria

Být dobrý a ambiciózní se nevylučuje

Film

Konec sázek na druhou světovou. Česko pochopilo, že Oscary jsou i tvrdá strategická hra

Jindřiška Bláhová

A letos do ní vstupuje s trumfy i miliony na kampaň. Vysílá za moře dokumentární festivalový hit o závislosti Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Newsletter

Potřebujeme debatu o roli státu v moderní době

Filip Zelenka

K privatizaci je potřeba silný stát

Ranní postřeh

Petr Bittner: Vážený pane Pohlreichu

Petr Bittner

Dopis jednoho rozčarovaného fanouška

Téma

Kdo porazí Babiše

František Trojan

Proč se opozici zatím nedaří a kdo to dokáže změnit

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Předvolební Česko

Jak šmejdi vytáhli z pokladny města Hradec Králové desítky milionů korun

Eva Soukeníková

Předvolební Česko - 12. díl. Gigantický podvod rozhýbal místní předvolební kampaň. Nakonec ale budou tématem voleb auta a bydlení – jako vždy

Zahraničí

Poslední sebeklam Jasona Ardaye

Graeme Wood, The Atlantic

Není hanebné podvodníka odhalit, ale vychvalovat ho

Technologie

Vytvářejí superinteligenci a připravují se na moment, kdy se jejich vynález pokusí zničit lidstvo

Nicolas Killian, Die Zeit

Ok, doomer! Návštěva ve světě pesimistických kazatelů ze Sillicon Valley

Společnost

Ubytovna, kam se podíváš. Co ukazuje plzeňský obchod s chudobou

Táňa Zabloudilová

Zneužívání nejchudších na českém trhu s bydlením dávno není exces. Jde o široce rozšířený byznys, který prohlubuje bytovou krizi i pro střední třídu

Z přidrzlého šlechtice pražským krčmářem. Britská hvězda hry Kingdom Come vyměnila Londýn za Česko

Magdaléna Fajtová

Představitel Jana Ptáčka Luke Dale si chválí zdejší způsob života a na Vinohradech otevírá středověkou hospodu

Když jsem jako kluk dostal první kolo, byla to událost. Dnes je všechno jinak

Petr Horký

Osobní výprava do jedné cyklistické revoluce, kterou už nepůjde zopakovat

Ekonomika

Vstup na burzu udělal ze Strnada nejbohatšího Čecha. Pak přišly potíže

Filip Zelenka

V Česku vzbuzují zájem veřejnosti jeho politické konexe, v zahraničí transparentnost byznysu

Rozhovor

Pohádkový příběh o zachráněném psu, který zachraňuje lidi

Kateřina Mázdrová

S hasičem a kynologem Jiřím Foistem o misi do Venezuely po ničivém zemětřesení, o důležitosti štěkotu nad sutinami a o odvaze jeho fenky Susi zvané Zuzana

Výtvarné umění

Vlhké sny predátorů vyšité do obrazů

Jan H. Vitvar

Dominika Vyskočilová proměnila internetový hnus a traumata z dospívání v originální umění

Kultura

Slovenští filmoví debutanti zažívají své magické momenty

Jindřiška Bláhová

V čem často strčí svoje české protějšky do kapsy?

Album týdne: James Ellis Ford si představuje, jaké by to bylo jít na svůj vlastní pohřeb

Pavel Turek

Film týdne: Chica Checa přináší drag do každé české rodiny – konečně film, na který můžete vzít mámu i babi

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Když se kazové zboží promění v legendu – Museum Kampa odhaluje zapomenutá díla Adrieny Šimotové

Jan H. Vitvar

Literatura

Popálená aktualitou

Josef Chuchma

Jak zachytit názorové neporozumění a rozdělení

Antikapitalistický Banksy z Číny

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

Jedna letní noc

Marie Kučerová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper