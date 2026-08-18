Jak šmejdi vytáhli z pokladny města Hradec Králové desítky milionů korun
Předvolební Česko - 12. díl. Gigantický podvod rozhýbal místní předvolební kampaň. Nakonec ale budou tématem voleb auta a bydlení – jako vždy
Klidné vody města na soutoku Labe a Orlice, jemuž se někdy přezdívá Salon republiky, v červenci rozvířil tajemný a temný pohyb. Z účtu Správy nemovitostí Hradec Králové tři dny odcházely neznámo kam desítky milionů korun. Posílala je tamní ekonomická náměstkyně, zřejmě pod nátlakem podvodníků vydávajících se za zástupce České národní banky, kteří jí vnutili představu, že nutně potřebuje jejich finanční ochranu.
Částka se nakonec vyšplhala na víc než 47 milionů korun. Podle policie jde o národní rekord, touto formou ještě nikdy nikdo o víc peněz nepřišel. Pár měsíců před komunálními volbami se tato mimořádná událost stala součástí nepříliš salonního politického boje o magistrát a otevřela staré rány mezi primátorkou Pavlínou Springerovou (Hradecký demokratický klub – HDK) a senátorem Janem Holáskem (nezávislý).
Správa sídlí v nízkopodlažní budově na hradeckém Pražském předměstí. Zřizuje ji magistrát, je to příspěvková organizace a jejím úkolem je starat se o městské budovy, mezi nimiž je například i známé Klicperovo divadlo či architektonicky výrazné Muzeum východních Čech. Zaměstnanci jsou teď součástí policejního vyšetřování a s novináři mluvit nechtějí. Telefon zvedá pouze jeden člen vedení, který pod prosbou anonymity popisuje, že atmosféra uvnitř modro-žluté budovy je aktuálně velmi ponurá. To, co udělala jejich kolegyně, chápe jen stěží: „Jako kdyby byla úplně odtržená od reality,“ popisuje.
Stejně analyzují podobné případy i policejní experti, podle nichž dnes kyberkriminalita v Česku tvoří až tři čtvrtiny veškeré kriminality. Útočníci používají velmi propracovaný mechanismus a s jeho pomocí umějí svoji oběť z reality opravdu vytrhnout. Posílají e-maily, telefonují, nejčastěji se vydávají za někoho s autoritou – policii nebo zaměstnance bank. Se svými oběťmi navážou důvěrnější vztah a pokoušejí se je zmanipulovat: například je straší, že jejich účet je napaden a oni musí rychle poslat peníze do bezpečí. Policejní data uvádějí, že téměř 90 procent obětí jsou ženy ve věku okolo 60 let.
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