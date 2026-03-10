Veřejná doprava a erotické pomůcky jsou bezedná témata, říká autorka nové petřínské lanovky
Designérka Anna Marešová navrhla zamilovaný vůz, která nechává vyniknout výhledu na Prahu
Design buď funguje, nebo je pěkný a zároveň funguje. To je pak dobrý design,“ říká Anna Marešová, autorka nové lanovky na Petřín, která se s historicky čtvrtou kabinou rozjela pro veřejnost minulé úterý. Její podoba zaujala už před zahájením provozu, který byl obnoven po dvouleté rekonstrukci – získala mimo jiné prestižní ocenění German Design Award 2025.
Jednou z největších změn patrných na první pohled je celková modernizace vozu a zrušení kabiny pro obsluhu, díky čemuž vzniklo více místa pro cestující. Nová lanovka jezdí bez řidiče a je ovládána jen centrálně z velína na horní stanici. Změnily se i technické parametry. Lanovka dostala nový podvozek (předchozí stále jezdila na tom z roku 1932). Přestavbou a větším ukotvením prošla i sama dráha, kterou v minulosti několikrát poničily sesuvy.
„Kdybych měla v budoucnu příležitost dělat další lanovku, jsem tomu velmi otevřená,“ říká designérka. Zanedlouho ji ostatně čeká dráha na Ještěd, pro kterou už odevzdala návrh. S petřínskou kabinou strávila téměř pět let. Soutěž vyhlásil pražský dopravní podnik na podzim roku 2021, se studiem Anna Marešová designers bylo v soutěži dalších pětadvacet týmů, z toho deset zahraničních; do finále jich postoupilo pět.
Lanovku pak podle vítězného návrhu vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa.
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