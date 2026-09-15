Nechceme zacinkat klíči a jít domů
Mladí lidé se chystají naplnit odkaz roku 1989 i svými tématy
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Německý kancléř, nebo barbar Fico? Babiš pro nás vybral to druhé
Marek Švehla
Děje se to v době, kdy Česko vstupuje do fáze existenčního ohrožení
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Martin M. Šimečka: Srbský experiment bude užitečný i tehdy, pokud selže
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Slovenský pokus o kontrolu moci bez volební legitimity nevyšel, ale pokud vyjde ten srbský, může povzbudit revoltu mladé generace i jinde
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Nechceme zacinkat klíči a jít domů
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Mladí lidé se chystají naplnit odkaz roku 1989 i svými tématy
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Jak svátek demokracie slaví rodina studentského vůdce Martina Mejstříka
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