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Zahraničí13. 11. 20264 minuty

Evropa se chystá na hovory o vlastní budoucnosti

Rusové dosáhli toho, aby se o budoucí podobě NATO s nimi vůbec mluvilo. Ale to je jen začátek

Tomáš Brolík
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Při jednáních v Abú Dhabí mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy nedošlo k žádnému posunu směrem ke konci války. A malé naděje v malý pokrok, které vyjadřoval třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slovy o „konstruktivních hovorech“ a „dobré náladě“, ruský diktátor Vladimir Putin pohřbil hned ve čtvrtek.

Americkým vyslancům v Moskvě oznámil, že na zahraniční vojáky na ukrajinském území, tedy na případnou mírovou misi, budou Rusové střílet a že chce kontrolu nad východem a jihem Ukrajiny – tvrdí totiž, že je dobyl (Rusko kontroluje velkou část Donbasu a malou část severovýchodu a jihu země).

Z toho, co je veřejně známo, je nejpodstatnější zprávou dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem o velké výměně válečných zajatců. Týkat se může až 1500 lidí na každé straně. Jinak zůstala jen jedna velká otázka - totiž kdy se k jednání dostanou i Evropané.

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