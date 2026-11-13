Ján Markoš: Vlas v polévce, box na hradě, Fico v galerii
Jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí země, Slovenská národní galerie, se na pár hodin proměnila v zasedací místnost. Proč to ohrožuje identitu galerie?
Ve Slovenské národní galerii zasedaly vlády Slovenské a České republiky. Ruce si v ní podali premiéři Robert Fico a Andrej Babiš. Jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí země se tak na pár hodin proměnila v zasedací místnost. Obrazy na stěnách se staly kulisami, pěkným pozadím na oficiálních fotografiích. Bylo to snad poprvé během existence galerie, kdy se k nim prakticky všichni lidé v místnosti obrátili zády.
Několik osobností kulturní scény se vůči takovému využití prostor galerie ohradilo. Výrazná kritika zazněla například od rektorky VŠVU Bohunky Koklesové, která na své sociální síti napsala: „SNG už není SNG, umění dělá štafáž politikům. Je to hanba.“
Vyjádření rektorky Koklesové je krátké, jde však přímo k věci. Pojďme se na něj proto podívat blíže. Proč by identitu galerie mělo ohrozit, když v ní jednají představitelé dvou vlád? A proč by to měla být ostuda? Je snad něco nedůstojného či špatného na tom, když spolu čeští a slovenští politici jednají?
Jak poskvrnit galerii
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