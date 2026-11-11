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Zahraničí12. 11. 20268 minut

Demokraté mají v Kongresu velmi širokou koalici. Dokážou se shodnout?

Budou schopni se spolu dohodnout a najít nové směřování strany, nebo se jednotlivé frakce rozhádají?

Dominika Perlínová
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Stal se z toho předvolební vtip. Ať už jste se demokratického kandidáta do Senátu za stát Michigan Abdula El-Sayeda zeptali na cokoli, v odpovědi se vždycky vrátil k tomu, jak drahým se stal život pro Američany a co je potřeba udělat pro to, aby se situace zlepšila. A ačkoli byl jednou z nejvýraznějších postav demokratů před volbami – alespoň na sociálních sítích –, zdaleka v této strategii nebyl jediný.

Strana, která se posledních deset let snažila najít odpověď na popularitu a politickou sílu prezidenta Donalda Trumpa, ji konečně našla a před listopadovým hlasováním se soustředila na tři hlavní témata: rostoucí ceny, obrovskou korupci a chaos současné vlády. Kampaň zafungovala a demokraté získali jasnou většinu v obou komorách Kongresu, mnoho křesel guvernérů a kontrolu nad legislativou v jednotlivých státech. Nyní se strana podle analytiků musí na svůj nejúspěšnější výsledek za desítky let podívat detailně a rozhodnout se, jaké ponaučení si od voličů vezme, aby si jejich podporu udržela v prezidentských volbách v roce 2028.

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Ještě stále nejsou spočítány všechny hlasy, ale podle posledních výsledků se zdá, že demokraté mají namířeno k celkem 56 křeslům (ze 100) v Senátu a ke 260 (ze 435) ve Sněmovně reprezentantů. Strana zabodovala ve státech, kde nevyhrála desítky let, a přesvědčila tak zaryté voliče republikánů, aby jí tentokrát dali svůj hlas. V některých místech získali demokratičtí kandidáti i o třicet procentních bodů více než v minulých volbách.

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