Babišova velká hra o ředitele BIS
Po deseti letech končí ve vedení tajné služby Michal Koudelka a premiérovi se otevírá možnost posílit svoji moc
Ředitel české kontrarozvědky Michal Koudelka je ohledně bezpečnosti bezpochyby dlouhodobě nejinformovanější člověk v Česku. Jsou však věci, ve kterých tápe i on sám. Tou zřejmě nejdůležitější momentálně je, kdo ho příští rok v únoru vystřídá po deseti letech ve vedení BIS. Nejde o běžnou personální změnu – právě osoba nového šéfa tajné služby určí, zda bude tato velmi zásadní složka českého státu v potírání bezpečnostních hrozeb principiální jako dosud, nebo se odkloní někam úplně jinam.
Tohle řeší jen on sám
O tom, kdo povede BIS, primárně rozhoduje předseda vlády. Proces je takový, že nejdříve musí jméno kandidáta projednat bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny, pak o návrhu hlasuje vláda jako celek. Poslanci nemají možnost nominanta zablokovat, šéf vlády jim ale musí nominaci předložit, a jak někteří z nich dodávají, ideálně by s nimi o tom měl mluvit s dostatečným předstihem, aby dotyčný získal spolehlivou podporu.
Tak tomu doposud obvykle bylo. Budoucí ředitel tajné služby díky tomu měl hlasy momentálně vládnoucí koalice (a někdy i části opozice) a nastupoval tak do funkce se silným mandátem. Andrej Babiš však zatím volí jiný postup. „Otázku budoucího vedení BIS nekonzultuje ani se mnou, ani s výborem pro bezpečnost,“ říká k aktuální situaci Respektu předsedkyně poslaneckého výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS).
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