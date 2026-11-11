Kdy je pro vládu program závazný a kdy jen trhací kalendář
V případě veřejnoprávních médií ji nezabrzdí ani napjatý rozpočet
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Andrej Babiš a jeho kolegové si před deseti měsíci sepsali programové prohlášení vlády, které mělo být jízdním řádem pro čtyři roky řízení země. Krátce před výročím ustavení koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se však ukazuje, že některé priority vetkané do vládního programu se mohou v průběhu času měnit – jiné změny naopak je nutné prosadit, protože jsou v programu.
Jaké věci z programu vypadly? Patrně nejohroženější je slib „zavazujeme se nezvyšovat žádné daně“. Ambiciózní plán byl patrně v ohrožení hned ve chvíli, kdy ho stranické špičky psaly do programu: už tehdy bylo zřejmé, že kabinet bude muset přistoupit k nějakému řešení, a v posledních měsících vyplouvá na povrch, že koalice debatuje hned o několika variantách, jak navýšit příjmy státního rozpočtu.
Nejprve šéfka státní kasy Alena Schillerová naznačovala, že by se vláda mohla pokusit o navýšení daně z nemovitosti, které by se mělo týkat zejména investičních bytů, tedy majitelů, kteří vlastní vícero bytových jednotek. „Pracuji s několika scénáři a nebudu teď házet s čísly. Nad částku, jež by objemově odpovídala většímu počtu investičních bytů, bychom zvedli daň. Pracujeme s tím, že by se určila nějaká hranice,“ uvedla Schillerová pro Českou televizi na konci září.
V posledních dnech se debatuje o dalších možnostech, v nejpokročilejší fázi je zřejmě zdanění vysokých marží rafinerií, ke kterým podle vlády mělo dojít v souvislosti se zdražením pohonných hmot. Tato varianta by se měla řešit na jednání sněmovny už tento týden.
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