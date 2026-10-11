Dánsko je klub stojící na důvěře. Tamní důraz na uměřenost a konsenzus by Česku mohl prospět
S analytičkou Kateřinou Davidovou a socioložkou Janou Vobeckou o světlých i stinných stránkách života v Dánsku a modelu skandinávské země dávaného často za vzor
Dánsko bývá dáváno za vzor spolu s dalšími skandinávskými zeměmi v řadě oblastí. Tamní obyvatelé se dlouhodobě umísťují mezi nejšťastnějšími národy. Ve společnosti také panuje vysoká míra důvěry i pocit bezpečí (tryghed). Ve známost vešel třeba jejich koncept Hygge i další. Mnozí ekonomové doporučují systém flexicurity kombinující přizpůsobivý pracovní trh s jistou záchranou sítí pro zaměstnance, který pomáhá inovacím. Ale jaké to je se do Dánska přestěhovat a zažít tamní způsob života, pravidla a zvyky pod vlajícím skandinávským křížem na vlastní kůži? V čem podstatném se tamní společnost i politika liší? Jaká cenná lekce by se dala přenést ze severského království do České republiky? A co z české kotliny by naopak mohlo prospět Dánům a Dánkám? Nejen o tom mluví v podcastu Zeitgeist Kateřina Davidová a Jana Vobecká, které v Dánsku řadu let žijí a vychovávají děti.
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