0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Chci být slavný, někoho zabiju
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
8. 9. 20262 hodiny 6 minut

Umělá inteligence na útěku. Přibývající incidenty svědčí o tom, že firmám vyvíjejícím AI nemůžeme věřit

S Ondřejem Bajgarem o varovném bezpečnostním incidentu OpenAI–Hugging Face, konspiracích AI agentů a různých scénářích budoucnosti

Štěpán Sedláček
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Početná skupina velkých jazykových modelů ve formě autonomních agentů při celkem rutinním testu uprchla z izolovaného testovacího prostředí. Dokázala se připojit na internet, zřídit si opakovaně diskuzní fórum, kde utvořili kolektiv a společně se domluvili a motivovali ke kyberútoku na systémy společnosti Hugging Face. Tvůrce těchto modelů a celého testu - společnost OpenAI - červencový útok odhalila až s velkým odstupem. A jak se postupně ukazuje, zdaleka nejde o ojedinělý incident. Mnozí experti v reakci na tyto události zesílili volání po mezinárodní dohodě na regulacích AI a zpomalení vývoje. Varují před potenciálně existenčními riziky. Co přesně útoku na Hugging Face předcházelo a co se během něj dělo? A z jakých důvodů je tento příklad tak varovný? Jaké scénáře budoucího vývoje umělé inteligence se v tomto světle nabízejí a co můžeme dělat, aby lidstvo neskončilo jako v dystopii? Nejen o tom na velké ploše mluví matematik a výzkumník v oboru AI Safety Ondřej Bajgar.

„Incident Hugging Face dobře ilustroval, že schopnosti systémů jsou už mimořádné pokročilé, i to, že bezpečnostní opatření a sladění s lidskými hodnotami nejsou na takové úrovni, na jaké by měla být. Také to leccos vypovídá o bezpečnostní kultuře ve společnostech vyvíjejících AI a o tom, jak vážně k bezpečnosti přistupují. Je to varovný signál ve všech třech zmíněných oblastech,“ říká odborník, který dlouho působil na univerzitě v Oxfordu nebo v IBM a od letoška zkoumá otázky spojené s bezpečností AI na ČVUT. Připravil a moderuje Štěpán Sedláček.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Zeitgeist

37 článků
37 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články