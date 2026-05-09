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5. 9. 202653 minut

Chcete prožít filmovou jízdu se vší pudovou nechutností? A na co jste se dívali z dětské postýlky?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

Tentokrát došlo na:

  • film Jane Schoenbrun Sex a smrt v kempu Miasma
  • úmrtí básníka Milana Ohniska
  • výstavu Margarity Ivy a Bystrik Klčo You can´t return, you are here (Karpuchina Gallery)
  • monopolizaci trhu evropských hudebních festivalů
  • dokončení vydávání Sebraných spisů Ladislava Klímy (Torst)
  • výstavy Víta Soukupa Retro? (Galerie Václava Špály), Adama Holého Afterglow (Fotograf Zone) a Siegfrieda Herze Velké poledne (od 10. září v Trafo Gallery)
  • album zpěvačky Adély Prima
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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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