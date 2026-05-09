5. 9. 202653 minut
Chcete prožít filmovou jízdu se vší pudovou nechutností? A na co jste se dívali z dětské postýlky?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- film Jane Schoenbrun Sex a smrt v kempu Miasma
- úmrtí básníka Milana Ohniska
- výstavu Margarity Ivy a Bystrik Klčo You can´t return, you are here (Karpuchina Gallery)
- monopolizaci trhu evropských hudebních festivalů
- dokončení vydávání Sebraných spisů Ladislava Klímy (Torst)
- výstavy Víta Soukupa Retro? (Galerie Václava Špály), Adama Holého Afterglow (Fotograf Zone) a Siegfrieda Herze Velké poledne (od 10. září v Trafo Gallery)
- album zpěvačky Adély Prima
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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