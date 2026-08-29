29. 8. 202653 minut
Také se vám v noci zdá o Hitlerovi? A manipulují nakladatelství kritickou kulturní diskusi?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- spor literárního podcastu TL;DR se spisovatelkou Markétou Lukáškovou
- úmrtí countryové hvězdy Dolly Parton
- knihu Charlotte Beradt Třetí říše snu (Herrmann & synové)
- koncert Kurta Vila
- romantickou komedii Willa Glucka Na jednu noc
- výstavu Josef Karl Rädler: Malíř, básník, pacifista, moralista (Rakouské kulturní fórum v Praze)
- nové album kapely Interpol This Mirror Weighs a Ton
- finále výstavy Domácí umění na zámku Veleslavín Bambule, míchačky a vrchní aneb Vyrob, vypij, prchni! (29. srpna), vernisáž výstavy v Centru současného umění DOX Andros – mužské tělo v současném středoevropském umění (3. září)
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Podcast je součástí série
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