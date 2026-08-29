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29. 8. 202653 minut

Také se vám v noci zdá o Hitlerovi? A manipulují nakladatelství kritickou kulturní diskusi?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

Tentokrát došlo na:

  • spor literárního podcastu TL;DR se spisovatelkou Markétou Lukáškovou
  • úmrtí countryové hvězdy Dolly Parton 
  • knihu Charlotte Beradt Třetí říše snu (Herrmann & synové)
  • koncert Kurta Vila
  • romantickou komedii Willa Glucka Na jednu noc 
  • výstavu Josef Karl Rädler: Malíř, básník, pacifista, moralista (Rakouské kulturní fórum v Praze)
  • nové album kapely Interpol This Mirror Weighs a Ton 
  • finále výstavy Domácí umění na zámku Veleslavín Bambule, míchačky a vrchní aneb Vyrob, vypij, prchni! (29. srpna), vernisáž výstavy v Centru současného umění DOX Andros – mužské tělo v současném středoevropském umění (3. září)

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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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