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27. 8. 202639 minut

Tomáš Kopečný: Když padly první bomby na Kyjev, věděl jsem, že Rusové budou Ukrajince i mučit

Tekutá společnost #21: S bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny o tom, na jaké limity státu narazil, když končil ve funkci, a kdy zjistil, že potřebuje terapii

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Na jaké limity státu narazil, když končil ve funkci? Kdy zjistil, že potřebuje terapii a jak mluvit s dětmi, aby se nevydaly cestou zla?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:

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