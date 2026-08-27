Tomáš Kopečný: Když padly první bomby na Kyjev, věděl jsem, že Rusové budou Ukrajince i mučit
Tekutá společnost #21: S bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny o tom, na jaké limity státu narazil, když končil ve funkci, a kdy zjistil, že potřebuje terapii
Hostem Barbory Kroužková v podcastu Tekutá společnost byl bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Na jaké limity státu narazil, když končil ve funkci? Kdy zjistil, že potřebuje terapii a jak mluvit s dětmi, aby se nevydaly cestou zla?
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