Natálie Kocábová: Jsem rváč a nenávidím, když mi někdo říká ne a v něčem brání
Cítím, že v Americe nastupuje autoritářský režim a nedokážu se s tím smířit
Do podcastu Tekutá společnost přišla byla aktivistka a spluzakladatelka Radio Free America Natálie Kocábová. Kdy přesně se rozhodla mapovat dění v USA a veřejně o trumpismu informovat? Bojí se o budoucnost demokracie v Americe a u nás? Co ji nabíjí a jak současné aktivity dopadají na její soukromý život?
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