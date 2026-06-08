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6. 8. 202639 minut

Natálie Kocábová: Jsem rváč a nenávidím, když mi někdo říká ne a v něčem brání

Cítím, že v Americe nastupuje autoritářský režim a nedokážu se s tím smířit

Barbora Kroužková

Do podcastu Tekutá společnost přišla byla aktivistka a spluzakladatelka Radio Free America Natálie Kocábová. Kdy přesně se rozhodla mapovat dění v USA a veřejně o trumpismu informovat? Bojí se o budoucnost demokracie v Americe a u nás? Co ji nabíjí a jak současné aktivity dopadají na její soukromý život?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:

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Podcast je součástí série

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