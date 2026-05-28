Kordista Čupr: Šerm je stále rytířská disciplína. I prohru lze zvládat milými gesty.
Fandění Francouzů během olympijského zápasu o bronz vyznělo jako podpora šermu samotnému.
Hostem Barbory Kroužkové v podcastu Tekutá společnost byl kordista Michal Čupr, držitel bronzové olympijské medaile. Mluví o tom, zda musí po OH ještě pracovat jako fyzioterapeut a jaká vlna zájmu o šerm se po Olympiádě zvedla. Vrací se také k tomu, kolik času mu věnovali rodiče a jak náročná pro rodinu je příprava špičkového sportovce. Odpovídá i na otázky, co to znamená být dnes moderním rytířem a kdy šermíři chodí do důchodu.
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