0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čekání, jestli je to ebola
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11. 6. 202642 minut

Kordista Čupr: Šerm je stále rytířská disciplína. I prohru lze zvládat milými gesty.

Fandění Francouzů během olympijského zápasu o bronz vyznělo jako podpora šermu samotnému.

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužkové v podcastu Tekutá společnost byl kordista Michal Čupr, držitel bronzové olympijské medaile. Mluví o tom, zda musí po OH ještě pracovat jako fyzioterapeut a jaká vlna zájmu o šerm se po Olympiádě zvedla. Vrací se také k tomu, kolik času mu věnovali rodiče a jak náročná pro rodinu je příprava špičkového sportovce. Odpovídá i na otázky, co to znamená být dnes moderním rytířem a kdy šermíři chodí do důchodu.

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na: 

↓ INZERCE

• Respektu: https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost a v mobilní aplikaci Respekt

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Tekutá společnost

11 článků
11 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články