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Společnost20. 7. 202611 minut

Kristýna Frejová: Cítím hrůzu z pošpiňování kultury, z útoků na novináře i umělce. Mám držet hubu a krok

Se známou herečkou o vztahu k matce i dceři, důležitosti humoru i boji za veřejnoprávní média

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem herečka Kristýna Frejová. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:

Nedávno jste se vrátila z vody. To je vaše odpojování a zastavení?

Voda byla úžasná, jezdím na ni přes třicet let. Ano, je to svým způsobem zastavení. Když parta zběsilých herců po sezoně vyrazí na vodu, tak je to sice velký šestidenní mejdan, ale zastavení spočívá v tom, že nemusíte přemýšlet o tom, kde máte být včas, kde kdy máte hrát. Najednou úplně vypnete a staráte se opravdu jenom o to, že máte sbalit nebo rozbalit stan, dáváte pozor na vodu, večer zpíváte u ohně. Necháváte všechno plynout. A řeka mnohdy, když se jí člověk brání a snaží se ji nějakým způsobem znásilnit, tak vás prostě otočí. Ona vás cvakne. Dnes vím, že když je nějaká krizová situace a člověk tu loď nechá, tak vás naopak řeka vynese sama. Dost často je to i v životě. Jedno staré čínské přísloví říká, že pokud člověk neví, co má dělat, tak nemá dělat nic. Nechat to plynout.

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Někdy je to ale hodně těžké, zvlášť když člověk vnímá, co všechno se děje. Umíte se ráno vzbudit a dívat se na svět pozitivníma očima?

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

17 článků
16 podcastů
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