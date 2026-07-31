Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
Vládneme, nerušit #71: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Magdalénou Fajtovou a Filipem Zelenkou
V historii Česka nebyla patrně žádná vláda, která by se v rétorické rovině tak moc vymezovala proti politice Evropské unie. Svůj vliv na to má přítomnost SPD ve vládě, tedy hnutí, které na odporu proti EU postavila svou existenci, a také názorový vývoj Andreje Babiše. Už při usazení do vládních pozic politici z koalice mluvili o tom, že budou tvrdě vystupovat proti některým unijním legislativám. Jak se to projevuje v praxi? A může být Andrej Babiš novým Viktorem Orbánem? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, Magdaléna Fajtová a Filip Zelenka.
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