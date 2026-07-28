Nolanův temný epos naplnil ducha mýtu. A jak tragicky skončil Odysseus po návratu podle Římanů?
S archeologem Jan Bažantem o síle řecké mytologie, homérských eposech, kultu prohnaného hrdiny a věrohodnosti amerického snímku režiséra Christophera Nolana.
V televizi pranýřují narcistního politika, na trzích prý zavládla panika, Spartu v zápase porazil AFC Ajax a v reklamní přestávce se vám snaží prodat nějaká afrodiziaka nebo bůhvíco z Amazonu. Je první středa v měsíci, tak v poledne raději zavřete okna kvůli sirénám...
Upozornění: V 55. a 56. minutě podcastu je na obecné úrovni vyzrazen závěr filmu
Odkazy na řeckou mytologii jsou všudypřítomné. Řecké báje si lidé vyprávějí tisíce let v mnoha verzích a jak dosvědčuje kasovní úspěch nového velkofilmu Odyssea režiséra Christophera Nolana, stále přitahují pozornost a budou se nejspíš v různých vlnách vracet i v budoucnu. Ale kde se tyto mýty vlastně vzaly? Jaký měly a mají smysl a jak se jeví poslední hollywoodské zpracování z pohledu klasického archeologa a znalce řeckých bájí, který sám navazuje na staré mýtografy? Jaké funkce mýty plnily a plní a jak to vlastně s Odysseem bylo dál po návratu na rodnou Ithaku? I o tom uslyšíte v dnešním Zeitgeistu s profesorem klasické archeologie Janem Bažantem z Centra klasických studií Filosofického ústavu AV ČR, který je mimo jiné autorem knihy Řecké mýty I. O bozích a lidech (Argo, 2025). Připravil a moderuje Štěpán Sedláček.
Recenze filmu Odyssea od Jindřišky Bláhové:
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