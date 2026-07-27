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27. 7. 202616 minut

V Indii zvítězilo mládí a demokracie. Švábí hnutí sesadilo ministra a vystrašilo Módího vládu

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V Indii o víkendu rezignoval ministr školství Dharmendra Pradhán. Podlehl tak víc než měsíc trvajícím masovým protestům kvůli uniklým testům. Demonstrace svolalo nově vzniklé recesistické hnutí Švábí lidová strana. Ta v reakci na ministrovu rezignaci demonstrace ukončila - byly totiž naplněny její hlavní požadavky. Podle organizátorů, kterými jsou mladí lidé, tímto zvítězila demokracie. Čeho přesně se květnový skandál ve školství týkal? Jaké další byly požadavky protestujících? Kde se vzal název "švábího"hnutí? A jaké politické dopady by události posledních týdnů mohly mít? I o tom mluví v pondělní epizodě Dominika Perlínová.

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