8. 7. 202618 minut
AfD má v průzkumech rekordní podporu. Jak by Německo vypadalo pod vládou krajní pravice?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Lindnerem
Výtah Respektu: Německá krajně pravicová a nejsilnější opoziční strana Alternativa pro Německo měla o víkendu sjezd, v jehož závěru zaznělo, že je AfD připravena po záříjových zemských volbách vládnout. A průzkumy naznačují, že by k tomu vzhledem k rostoucí podpoře skutečně mohlo dojít. Jak by taková vláda vypadala? V čem by mohla radikálně změnit třeba školství nebo kulturu? A mohly by jí zabránit protesty, které doprovázely i zmíněný sjezd? I o tom mluví ve středeční epizodě Tomáš Lindner.
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Výtah Respektu
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