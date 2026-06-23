23. 6. 202616 minut
Prezident podal kompetenční žalobu. Co když vláda odmítne s Ústavním soudem spolupracovat?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou
Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne oznámil, že se kvůli rozhodnutí vlády nevyslat ho na summit NATO v Ankaře obrátí na Ústavní soud. Ten je připravený se případem zabývat přednostně. Je to běžná praxe? O co by se hlava státu mohla opřít? A neměl prezident odmítnout vyslání na valné shromáždění OSN, které může kabinet vnímat jako záminku? Nejen o tom mluví v další epizodě Kristýna Jelínková. Čtěte také: Poslední šance na Ankaru: Ústavní soud je připraven rychle projednat stížnost Petra Pavla na vládu
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