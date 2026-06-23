0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Drsná Mette zachraňuje Evropu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
23. 6. 202616 minut

Prezident podal kompetenční žalobu. Co když vláda odmítne s Ústavním soudem spolupracovat?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne oznámil, že se kvůli rozhodnutí vlády nevyslat ho na summit NATO v Ankaře obrátí na Ústavní soud. Ten je připravený se případem zabývat přednostně. Je to běžná praxe? O co by se hlava státu mohla opřít? A neměl prezident odmítnout vyslání na valné shromáždění OSN, které může kabinet vnímat jako záminku? Nejen o tom mluví v další epizodě Kristýna Jelínková. Čtěte také: Poslední šance na Ankaru: Ústavní soud je připraven rychle projednat stížnost Petra Pavla na vládu

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

459 článků
459 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články