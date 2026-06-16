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16. 6. 202617 minut

Senátoři z ODS i TOP 09 prosazují nápravu trans lidí psychoterapií. Odbornou debatu zcela obešli

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Clarou Zanga

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Skupina senátorů a senátorek usiluje o zásadní omezení přístupu k úřední změně pohlaví. V rozporu s výzvami Evropské unie by lidé museli složitě a zdlouhavě dokazovat, že jsou opravdu trans. O tom by rozhodovaly soudy, které na to nemají kapacitu, posunula by se věková hranice, a také by museli podstupovat psychoterapii. To kritizuje mimo jiné i organizace Trans*parent. Clara Zanga v úterní epizodě vysvětluje, jaká pravidla platí pro trans osoby v současnosti, co přesně by se podle senátorského návrhu mělo změnit, ale i to, jaká k tomu byla, respektive nebyla, veřejná diskuze.

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