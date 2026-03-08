3. 8. 202616 minut
Spravedlnost dohání i nejmocnější. V bitcoinové kauze jde k soudu také exministr Blažek
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou
Výtah Respektu: Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli tzv. bitcoinové kauze. Je mezi nimi i exministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve z ODS, kterému hrozí přes šest a půl roku za mřížemi. Čeho se měl dopustit? Kdo jsou další obžalovaní? Jak v kauze postupuje současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO? A proč v souvislosti s tímto případem rezignovala státní zástupkyně Petra Lastovecká? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě Ondřej Kundra.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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