21. 7. 202614 minut
V konfliktu mezi USA a Íránem se nikdo nemá k ústupu. Riziko další eskalace je extrémně vysoké
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou
Výtah Respektu: Spojené státy už desátou noc v řadě podnikly noční několikahodinovou vlnu vzdušných úderů na Írán. Každý den o tom informuje oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Íránské revoluční gardy zase v reakci na to útočí na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu, ale taky v Jordánsku. Proč USA doposud nemluví o válce? Hrozí další eskalace? A jsou nyní na stole nějaká jednání? I o tom je úterní epizoda s Dominikou Perlínovou.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série