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21. 7. 202614 minut

V konfliktu mezi USA a Íránem se nikdo nemá k ústupu. Riziko další eskalace je extrémně vysoké

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Spojené státy už desátou noc v řadě podnikly noční několikahodinovou vlnu vzdušných úderů na Írán. Každý den o tom informuje oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Íránské revoluční gardy zase v reakci na to útočí na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu, ale taky v Jordánsku. Proč USA doposud nemluví o válce? Hrozí další eskalace? A jsou nyní na stole nějaká jednání? I o tom je úterní epizoda s Dominikou Perlínovou.

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