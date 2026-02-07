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2. 7. 202620 minut

Vučić by mohl zůstat u moci i po rezignaci na funkci prezidenta. Čeká Srbsko obrovská deziluze?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V Srbsku by se za tři nebo čtyři měsíce mohly konat volby. Řekl to prezident Aleksandar Vučić, který oznámil rezignaci na funkci hlavy státu, ale zároveň připustil, že by mohl kandidovat na premiéra. Změnilo by se tím něco v zemi, kterou nedávno zasáhly největší protivládní protesty v historii? A proč vlastně lidé demonstrují v Albánii? Proč se na ni zaměřují Američané - a proč se Spojené státy dohadují s Evropskou unií o dění v Bosně a Hercegovině? Ve čtvrteční epizodě zaměřené na Balkán vše vysvětluje Magdaléna Fajtová.

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