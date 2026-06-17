Stávka zaměstnanců ČT a ČRo je logickým krokem, ale destrukci veřejnoprávních médií nezvrátí
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Erikem Taberym
Výtah Respektu: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí 22. června zapojí do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládní krok, který chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Z toho by jim mělo jít o skoro miliardu a půl méně. Stávka se projeví ve vysílání, výjimkou budou jen dětské stanice Radio Junior a Déčko. Jde o účinný postup? V čem jsou kroky vlády ANO, SPD a Motoristů v případě ČT a ČRo populistické? Mají veřejnoprávní média nějakou naději? A jak by jejich úpadek dopadl na soukromá média v Česku? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Erik Tabery.
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