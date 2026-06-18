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18. 6. 202617 minut

Summit G7 přinesl nečekaný úspěch pro Ukrajinu, podbízení se Trumpovi i protesty proti moci bohatých

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Tento týden se ve Francii konal summit skupiny velkých světových ekonomik G7, tedy USA, Německa, Británie, Francie, Japonska, Itálie a Kanady. Přizvány byly i další státy, mezi nimi například i Ukrajina, ale také zástupci EU. Čelní představitelé G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku, navýšení vojenské podpory Ukrajiny. Jak ve čtvrteční epizodě vysvětluje Magdaléna Fajtová, shoda je poměrně překvapivá. Proč k ní tedy došlo? Jakou roli hrál na summitu americký prezident Donald Trump? Jaký význam má G7? A proč summitu předcházely protesty? Moderuje Zuzana Machálková.

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