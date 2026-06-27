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27. 6. 20261 hodina 2 minuty

Bude ještě televize? A proč mají v Grónsku nejdelší invalidní důchodce?

Dělníci kultury #60 mimo jiné o dokumentu Jana Bušty, hudebním festivalu Pohoda i velké literární příloze Respektu věnované Grónsku

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • profil herečky Pavly Tomicové a nový film Šimona Holého Chica Checa
  • hudební festivaly Pohoda (Trenčín) a Metronome (Praha)
  • velkou literární přílohu Respektu věnovanou Grónsku s obrazovým doprovodem malířky Lucie Pouchové
  • dokument Jana Bušty Televise bude!
  • výstavy Timo: Bude (Galerie Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou), Bezhlavý jezdec (GHMP) a Ester Wala: Stav: Na hraně (Hidden / (A)void Gallery)
  • album kapely Placebo RE:CREATED
  • knihu Ladislav Klíma: České úlohy (Revoler Revue)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu

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Podcast je součástí série

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