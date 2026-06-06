6. 6. 20261 hodina 1 minuta
Máte čas udělat si v práci Hurvajze? A komu v Praze naposledy zamával Didier Eribon?
Dělníci kultury o kampani Charli XCX k albu Music, Fashion, Film; knize Constance Debré Jméno nebo výstavě Domácí umění na Zámku Veleslavín
V 57. díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a mimořádně také Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- virální kampaň Charli XCX k albu Music, Fashion, Film
- rozhovor s Didierem Eribonem
- taneční projekty Adriany Štefaňákové Genesis/Metamorphosis/6´7 a Overexposed (Divadlo Ponec)
- album zpěvačky Raye This Music May Contain Hope
- návštěvu Signal Space Gallery
- výstavy Domácí umění na Zámku Veleslavín, Veronika Holcová: Nedokončený autoportrét (GAVU Cheb) a Vladimir 518 & Epos 257: Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje (Kulturní stanice Galaxie)
- knihu Constance Debré Jméno (Tranzit.cz)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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