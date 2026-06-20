0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
20. 6. 202659 minut

Proč Ewa Farna vyvolává FOMO efekt? A co měla společného Helena Růžičková s Ingeborg Bachmann?

Dělníci kultury #59

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Tentokrát došlo na:

↓ INZERCE
  • koncerty Ewy Farné v Edenu a její nové album ADHD POP
  • vládní novelu zákona o veřejnoprávních médiích
  • výstavu fotografky Leny Knappové I´ll do my own lashes (Moravská galerie Brno)
  • výstavu diplomových prací Oko bouře na pražské AVU
  • inscenaci Privatizace (Národní divadlo hostující v divadle La Fabrika)
  • nedožité 90. narozeniny Heleny Růžičkové
  • seriál Widow´s Bay (Apple TV+)
  • knihu Čas srdce – vzájemná korespondence Ingeborg Bachmann a Paula Celana (Pulchra) a soubor povídek Lucie Berlin Večer v ráji (Argo)
  • knihu fotografií Radka Radúze Dětinského 308 (AVU)

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

59 článků
59 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články