20. 6. 202659 minut
Proč Ewa Farna vyvolává FOMO efekt? A co měla společného Helena Růžičková s Ingeborg Bachmann?
Dělníci kultury #59
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
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- koncerty Ewy Farné v Edenu a její nové album ADHD POP
- vládní novelu zákona o veřejnoprávních médiích
- výstavu fotografky Leny Knappové I´ll do my own lashes (Moravská galerie Brno)
- výstavu diplomových prací Oko bouře na pražské AVU
- inscenaci Privatizace (Národní divadlo hostující v divadle La Fabrika)
- nedožité 90. narozeniny Heleny Růžičkové
- seriál Widow´s Bay (Apple TV+)
- knihu Čas srdce – vzájemná korespondence Ingeborg Bachmann a Paula Celana (Pulchra) a soubor povídek Lucie Berlin Večer v ráji (Argo)
- knihu fotografií Radka Radúze Dětinského 308 (AVU)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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