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11. 7. 202650 minut

Kam nás může zavést posedlá láska až za hrob? A proč už 12 tisíc let pijeme pivo?

Dělníci kultury #62 mimo jiné o výběrovém řízení na vedení Národní galerie Praha nebo albu Gaanz Lukáše Vydry z Dukly a Patrika Nagyho z Berlin Manson

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • návrat k výběrovému řízení na vedení Národní galerie Praha
  • album Gaanz Lukáše Vydry z Dukly a Patrika Nagyho z Berlin Manson
  • film Posedlost
  • výstavy Dorky Hlinkové Čury Mury Fuk (Hidden Gallery) a Fragmenty paměti (Jízdárna Pražského hradu)
  • knihy Pola Guasche Napalm v srdci (Euskaldun) a Jana Turka První Evropané (Academia)
  • koncert Bad Bunnyho na Národním stadionu ve Varšavě (14. července) a festival Pohoda na letišti v Trenčíně (9.-11. července)
↓ INZERCE

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu

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Podcast je součástí série

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