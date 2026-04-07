11. 7. 202650 minut
Kam nás může zavést posedlá láska až za hrob? A proč už 12 tisíc let pijeme pivo?
Dělníci kultury #62 mimo jiné o výběrovém řízení na vedení Národní galerie Praha nebo albu Gaanz Lukáše Vydry z Dukly a Patrika Nagyho z Berlin Manson
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- návrat k výběrovému řízení na vedení Národní galerie Praha
- album Gaanz Lukáše Vydry z Dukly a Patrika Nagyho z Berlin Manson
- film Posedlost
- výstavy Dorky Hlinkové Čury Mury Fuk (Hidden Gallery) a Fragmenty paměti (Jízdárna Pražského hradu)
- knihy Pola Guasche Napalm v srdci (Euskaldun) a Jana Turka První Evropané (Academia)
- koncert Bad Bunnyho na Národním stadionu ve Varšavě (14. července) a festival Pohoda na letišti v Trenčíně (9.-11. července)
↓ INZERCE
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
1 hodina 2 minuty
Bude ještě televize? A proč mají v Grónsku nejdelší invalidní důchodce?
Jan H. Vitvar, Pavel Turek, Jindřiška Bláhová27. 6. 2026
Další podcasty
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jiří Pehe: Trump v Americe zavedl poloautoritářský režim s prvky fašismu
Štěpán Sedláček7. 7. 2026