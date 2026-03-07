10. 7. 202638 minut
Babiš si stiskl ruku s Trumpem, vyhýbal se Pavlovi a naštval Okamuru
Vládneme, nerušit #68: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Summit Severoatlantické aliance v Ankaře je za námi. Je za námi i vnitropolitický spor mezi Pražským hradem a vládou Andreje Babiše v čele s Petrem Macinkou? Má summit vítěze a poražené a byl nakonec Donald Trump nazlobený na českou vládu pro nedodržení aliančních závazků na výdaje na obranu? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka. Čtěte také: Prezident ze summitu vytěžil maximum, Babiš prý s Pavlem nezávodil
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
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