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10. 7. 202638 minut

Babiš si stiskl ruku s Trumpem, vyhýbal se Pavlovi a naštval Okamuru

Vládneme, nerušit #68: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
Filip Zelenka
,
František Trojan

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře je za námi. Je za námi i vnitropolitický spor mezi Pražským hradem a vládou Andreje Babiše v čele s Petrem Macinkou? Má summit vítěze a poražené a byl nakonec Donald Trump nazlobený na českou vládu pro nedodržení aliančních závazků na výdaje na obranu? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka. Čtěte také: Prezident ze summitu vytěžil maximum, Babiš prý s Pavlem nezávodil

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