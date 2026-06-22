Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
V éře umělé inteligence se Hany Farid snaží dokázat, co je skutečné, než si to internet rozhodne sám
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Macinka s Babišem chtěli vyvolat střet s prezidentem, tak ho mají
Erik Tabery
Rozběhl se systém ústavních pojistek, proto věnujme pozornost i odlišnému stanovisku dvou ústavních soudců
Skončí knihovna kvůli únavě Dagmar Havlové?
Marek Švehla
Vdova po prezidentovi by měla vyslyšet svůj vnitřní hlas a předat péči o odkaz svého muže do vytrvalejších rukou
Umělá inteligence je příliš důležitá na to, aby její řízení bylo vedeno pomstou
Fareed Zakaria, The Washington Post
Politice kolem umělé inteligence by pomohla podobná instituce, jakou jsou centrální banky
S písní nejde všechno líp
Magdaléna Fajtová
Téma
Česko
Tomio Okamura neustupuje ze svých plánů na zničení české ekonomiky
Filip Zelenka
Splnění snu šéfa SPD o vyhnání Ukrajinců by Česku způsobilo škody rozměru „ekonomického tornáda“. Proč ho chce přivolat?
Jenom se to točí a je to úplně na nic
Marek Švehla
Stavět, či nestavět větrné elektrárny? Na český a moravský venkov dolehla tíha agendy, kterou dosud neznal
Bývalého vlivného komunistu vláda protlačila do dozorčí rady státního podniku
Filip Zelenka
Někdejší předseda komunistických poslanců bude dohlížet na hospodaření státního podniku Povodí Ohře
To zraněné třináctileté já máte pořád v sobě
Clara Zanga
Ridina Ahmedová se v Česku neplánovaně stala tváří hledání sebepřijetí. Její osobní cesta zároveň stále pokračuje
Zahraničí
Newsletter
Technologie
Společnost
Rozhovor
Kultura
Slovenská Pohoda je svobodný festival pro svobodnou společnost
Pavel Turek
Trenčínská přehlídka vytváří pospolitost a provokuje populisty. Už potřicáté ukazuje, jak může být svět pestrý
„Miluju, když jsem v roli odpudivá.“ Pavla Tomicová se nebojí jít tam, kam se jiným herečkám nechce
Jindřiška Bláhová
S novým filmem Chica Checa se podívá na karlovarskou soutěž a potěší ženy nad šedesát, které chtějí žít po svém