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Astrounat Brázda
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Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
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Obálka vydání 27/2026
27/2026 • 29. 6. – 5. 7. 2026

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím

V éře umělé inteligence se Hany Farid snaží dokázat, co je skutečné, než si to internet rozhodne sám

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Obálka vydání 26/2026
Drsná Mette zachraňuje Evropu
22.–28. 6. 2026
Hany Farid, the world’s leading expert in the field of digital forensics for more than two decades, works from his cabin in the woods of central Vermont, May 12, 2026. (Erin Schaff/The New York Times) Autor: NYT
Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Macinka s Babišem chtěli vyvolat střet s prezidentem, tak ho mají
Macinka s Babišem chtěli vyvolat střet s prezidentem, tak ho mají
Slovenská Pohoda je svobodný festival pro svobodnou společnost
Slovenská Pohoda je svobodný festival pro svobodnou společnost

Editorial

Je i jiné Česko. Zajímavější, světovější

Erik Tabery

S vlastní zemí vás nejlépe propojuje společný prožitek. A v tom hraje nenahraditelnou roli kultura

Anketa

Jaký užitečný krok místních samospráv k ochlazení měst jste v poslední době zaznamenali? A co se jim naopak nepovedlo nebo v čem mají rezervy?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Macinka s Babišem chtěli vyvolat střet s prezidentem, tak ho mají

Erik Tabery

Rozběhl se systém ústavních pojistek, proto věnujme pozornost i odlišnému stanovisku dvou ústavních soudců

Skončí knihovna kvůli únavě Dagmar Havlové?

Marek Švehla

Vdova po prezidentovi by měla vyslyšet svůj vnitřní hlas a předat péči o odkaz svého muže do vytrvalejších rukou

Umělá inteligence je příliš důležitá na to, aby její řízení bylo vedeno pomstou

Fareed Zakaria, The Washington Post

Politice kolem umělé inteligence by pomohla podobná instituce, jakou jsou centrální banky

S písní nejde všechno líp

Magdaléna Fajtová

Téma

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím

Eli Saslow, Erin Schaff, The New York Times

V éře umělé inteligence se Hany Farid snaží dokázat, co je skutečné, než si to internet rozhodne sám

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Tomio Okamura neustupuje ze svých plánů na zničení české ekonomiky

Filip Zelenka

Splnění snu šéfa SPD o vyhnání Ukrajinců by Česku způsobilo škody rozměru „ekonomického tornáda“. Proč ho chce přivolat?

Jenom se to točí a je to úplně na nic

Marek Švehla

Stavět, či nestavět větrné elektrárny? Na český a moravský venkov dolehla tíha agendy, kterou dosud neznal

Bývalého vlivného komunistu vláda protlačila do dozorčí rady státního podniku

Filip Zelenka

Někdejší předseda komunistických poslanců bude dohlížet na hospodaření státního podniku Povodí Ohře

To zraněné třináctileté já máte pořád v sobě

Clara Zanga

Ridina Ahmedová se v Česku neplánovaně stala tváří hledání sebepřijetí. Její osobní cesta zároveň stále pokračuje

Zahraničí

Jak Trump přepisuje americkou historii

Dominika Perlínová

Dějiny Spojených států se současnému prezidentovi nelíbí. V rámci oslav 250. výročí vzniku USA se je rozhodl přepsat

Newsletter

Macinkovo tažení, nejednotní Zelení a personální nouze ANO

Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková

Technologie

Ty ses zcvoknul, kámo! Jak „Caesar“ Musk vybudoval kosmické impérium, které láká i děsí investory

Martin Uhlíř

Firma SpaceX nedávno rekordně vstoupila na burzu s plánem přestěhovat AI do kosmu a proměnit internetovou komunikaci. Jaké byly její začátky a co její úspěch dnes znamená pro planetu?

Společnost

Je lepší učit děti anglicky co nejdříve, nebo čekat, až budou ve školách ideální podmínky?

Markéta Plíhalová

Školám bez kvalifikovaných učitelů se uleví. Děti však podle expertky potřebují začít spíš brzy než dokonale

Rozhovor

Morovou epidemii ve 14. století vystřídala vlna sexu, utrácení a nové módy

Silvie Lauder

S historikem Peterem Frankopanem o tom, proč se Trump podobá Čingischánovi, a o potřebě lépe vyprávět příběhy

Kultura

Slovenská Pohoda je svobodný festival pro svobodnou společnost

Pavel Turek

Trenčínská přehlídka vytváří pospolitost a provokuje populisty. Už potřicáté ukazuje, jak může být svět pestrý

„Miluju, když jsem v roli odpudivá.“ Pavla Tomicová se nebojí jít tam, kam se jiným herečkám nechce

Jindřiška Bláhová

S novým filmem Chica Checa se podívá na karlovarskou soutěž a potěší ženy nad šedesát, které chtějí žít po svém

Dokument týdne: Zítra se bude vysílat všude.Televise bude! o začátcích tuzemského vysílání glosuje i současné snahy televizi ovládnout

Jindřiška Bláhová

Album týdne: Placebo vyráží za trochou zábavy a ohlíží se za debutem, který ukončil nadvládu britpopu

Pavel Turek

Výstava týdne: Mezi pravěkem a Tokiem – Natálie Pejchová vás v Karpuchina Gallery vtáhne do ráje i pekla

Jan H. Vitvar

Literární příloha

INUUGUJOQ!

Jan H. Vitvar

MALIČKÁ

KÂLÁNGUAK ABSALONSEN

BÁSNĚ

NAJA DYRENDOM GRAUGAARD

GRÓNSKÝ EXPERIMENT

NAUJA LYNGE

QILAAPPALI

VIKTORIA JOELSEN

PÍSŇOVÉ TEXTY

TARRAK (JOSEF TARRAK-PETRUSSEN)

KVĚTINOVÉ ÚDOLÍ 

NIVIAQ KORNELIUSSEN

PO STOPÁCH INUITŮ 

AQQALUK LYNGE

PRAPŮVODNÍ SÍLA

MIE ROESDAHL

MÁMA JE JEN SLOVO

SØRINE STEENHOLDT

AFRIČAN V GRÓNSKU

TÉTÉ-MICHEL KPOMASSIE

Jeden den v životě

Viola s příběhem 

Vojtěch Svoboda

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper