Bývalého vlivného komunistu vláda protlačila do dozorčí rady státního podniku
Někdejší předseda komunistických poslanců bude dohlížet na hospodaření státního podniku Povodí Ohře
Vláda Andreje Babiše postupně obměňuje složení vedoucích orgánů podniků, organizací a dalších subjektů, které spadají pod stát. Před pár týdny takto vyměnila část členů dozorčí rady energetického obra ČEZ, podobně prošly obměnou orgány České pošty nebo Českých drah. Výměna členů dozorčí rad a dalších postů je běžnou praxí při převodu moci a zároveň způsob, jak uspokojit některé důležitější členy či spolupracovníky stran, kteří se zároveň třeba ve volbách neprobojovali do politických funkcí.
Poměrně překvapivé jméno se v květnu objevilo mezi novými členy dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, nově tam totiž zasedne jeden z historicky nejvlivnějších komunistických politiků v porevoluční éře Česka – Pavel Kováčik. Ten od roku 2021, kdy komunisté vypadli ze sněmovny a on ztratil post šéfa jejich klubu, nezastává žádné politické funkce. Před rokem 1989 působil v třebíčském okresním výboru KSČ jako profesionální funkcionář.
Jak se Kováčik do dozorčí rady dostal, nechce ministerstvo zemědělství, pod které podnik spadá, objasnit. „Výběr kandidátů na pozice členů dozorčích rad rezortních organizací ministerstva zemědělství je plně v kompetenci ministerstva. K výběru je přistupováno zodpovědně, s ohledem na zaměření jednotlivých společností,“ uvedl pouze mluvčí rezortu Vojtěch Bílý. Podle něj všechny nominované osobnosti do dozorčích rad, tedy včetně Pavla Kováčika, splňují podmínku znalostí, zkušenosti i třeba manažerských schopností. Ani ostatní členové dozorčí rady, které kromě rezortu zemědělství nominují zaměstnanci podniku, ani vedení Povodí Ohře nevědí, jak se bývalý zákonodárce v orgánu státního podniku objevil.
Kováčika nominovalo formálně ministerstvo zemědělství, jeho angažmá projednal vládní výbor pro personální nominace, který na dubnovém zasedání jeho působení schválil. „Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti managementu,“ napsali členové výboru do zápisu o pohovoru. „Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných souvislostech výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.“ Respektu se nového člena dozorčí rady nepodařilo zastihnout.
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