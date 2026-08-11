Babiš jako lídr opozice a dvojí metr Schillerové
Proč si lidé nechtějí připustit, že vládne jejich strana?
Více než pětina voličů hnutí ANO označila Andreje Babiše za lídra opozice. Jestli by chtěl někdo měřit úspěšnost marketingové strategie, tady má jeden unikátní příklad. Průzkum agentury NMS pro Novinky změřil to, co se dosud popisovalo teoreticky, pro nemalou část svých stoupenců není Andrej Babiš odpovědný za aktuální problémy země, protože vlastně nevládne. Babišův permanentní nářek, fňukání, bolestínství v lidech vzbuzuje dojem, že on by jim rád pomohl, ale nemůže. A to není dobrá zpráva.
Kdo je tu premiér
Různé studie dokládají, že lidé mývají poměrně zmatek v tom, kdo je zrovna ministrem a za jakou stranu. Někteří ani po čase přesně nevědí, koho volili. Je však málo pravděpodobné, že by voliči hnutí ANO nevěděli, kdo je premiér. Představa, že Andrej Babiš je věčný opozičník, je výhodná jak pro voliče, tak pro něj samého.
Pro nikoho není příjemné si připustit, že volil stranu, která selhala. Pokud si ale voliči řeknou, že i když má jejich lídr moc, stejně je v opozici, špatný pocit se nikdy nedostaví. Můžeme jen fabulovat, protože to nebylo obsahem průzkumu, ale ona pětina voličů si možná myslí, že tu vládnou nějaké tajemné elity, liberálové a kdovíkdo ještě. Což je nesmysl. Málokdo nese odpovědnost za posledních dvanáct let v této zemi jako Babiš. Seděl ve čtyřech vládách, ve třech jako premiér. I z opozice měl velký vliv na formování země, protože blokáda parlamentu brzdila fungování státu. Vedle toho zásadně ovlivňuje Česko i skrz svůj obří byznys a dominantní postavení v potravinářském sektoru.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu