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Společnost10. 8. 202611 minut

Natálie Kocábová: Po druhé Trumpově inauguraci se ve mně ozval hlas, že musím něco dělat

Se spisovatelkou a autorkou divadelních her o projektu Radio Free America, aktivismu i hledání radosti

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem spisovatelka a spoluzakladatelka Radia Free America Natálie Kocábová. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.

Jak vás mám představit? Vy jste prototyp „tekutosti“ a žena mnoha rolí. Teď jste v jaké?

Nebyl to můj záměr ani cíl, ale jsem teď v aktivistické fázi. Ponořila jsem se do toho, čemu jsem se na střední škole smála. Taky mi můžete asi říkat podcasterka, ale to nesnáším. Takže nejspíš sedí označení aktivistka.

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To však má i negativní nádech.

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