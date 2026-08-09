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Literatura9. 8. 20265 minut

Květy noci

Za komiksovými skladbami Laury Pérez

Kateřina Čopjaková

Není to ani měsíc, co byla kniha Nocturna oceněna prestižní Cenou Willa Eisnera jako nejlepší zahraniční komiks a vzápětí byla nominována na Harvey Awards. Její autorka, Španělka Laura Pérez, tak potvrdila, že patří mezi nejvýraznější evropské komiksové tvůrce. Teď vycházejí její Nocturna v českém překladu. Přitom se nejedná o klasický grafický román, ale spíše o snovou lyriku v komiksu.

Nocturna už názvem odkazují k hudbě – a k ní také mají blíže než k literatuře. Pérez nevypráví kontinuální příběh, vytváří miniaturní skladby se záhadně melancholickou náladou. S jejich pomocí vykresluje část lidských životů, kterou přes veškerou vynalézavost nemá člověk pod kontrolou. Noc se v jejím komiksu stává mnohovrstevnatým prostorem, kde se toho hodně skrývá a zároveň odhaluje. Od nočních zvířat a fantaskních tvorů přes specifický rejstřík zvuků po svět snů, insomnie a s nimi spojené samoty i osamění. Zároveň je to prostor nabitý ženskou energií. 

„Mezi ženskostí a citlivostí blízkou gotickému tajemnu existuje přímá souvislost – ať už jde o posilování postavení žen, vymanění se z domácího prostředí, nebo naopak o nacházení tajemství a jemných nuancí přímo v něm; jde o to, co je potlačované, nevyslovené, skryté a co se neukáže hned na první pohled,“ podotýká k tomu sama autorka.

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