Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Do povrchu Měsíce v oblasti Einsteinova kráteru narazila rychlostí 8700 kilometrů za hodinu opuštěná raketa společnosti SpaceX a vymrštila do prostoru dalekohledem viditelný oblak prachu. V Josefově se po devětadvacáté konal Brutal Assault. S vysvětlením, že „jde o nekompromisní cíl přesunout břemeno konvenční obrany na evropské partnery“, zahájily Spojené státy oficiální revizi své vojenské přítomnosti v Evropě a noviny o tom přinesly zprávu. V pokračující vlně veder padly všechny dosavadní teplotní rekordy. Vstal jsem v pět ráno, abych lidem, kteří jsou na cestě už 30 hodin, podal vodu a umožnil jim použít toaletu. Pláčou a vyjadřují vděčnost, citovala média slova chorvatského občana Miha Prlendy, který u vesnice Gruda na hlavním tahu do Černé Hory pomáhá lidem uvězněným v nekonečných kolonách způsobených podle policie střídáním dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Bezpečnost na pražském Letišti Václava Havla začala hlídat nová speciální jednotka policistů vycvičených na zásahy při bombovém a teroristickém útoku nebo při pokusu o únos letadla. Babišova vláda navrhla parlamentu snížit ze dvou tisíc na 1600 maximální počet českých vojáků, kteří mohou být v příštích dvou letech nasazeni k obraně východního křídla NATO. Asi bych vybral slovo extremisté, odpověděl politolog Petros Michopulos na otázku veřejnoprávního rozhlasu, jakým slovem by se dal současný koaliční kabinet co nejpřiléhavěji označit. Politické systémy mají nějakou setrvačnost, takže to není tak, že vláda něco udělá a zítra se probudíme v jiném státě; vláda ovšem může dělat nějaký soubor kroků, z nichž každý samostatně nemusí nutně vést k ničemu tragickému, ale když je dáte do řady za sebe, tak za pět nebo za deset let zjistíte, že žijete v úplně jiném státě. A to si myslím, že se teď děje, dodal Michopulos. Ministerstvo zahraničí oznámilo rozjezd kampaně za zvolení Česka coby nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Pražský magistrát začal sestavovat seznam vhodných prostor – sklepů, podzemních chodeb a parkovišť –, které by v případě válečného konfliktu mohly sloužit jako dostupný úkryt obyvatelstva. Pod rudě nasvícenou radnicí a za vyzvánění zvonů místní metropolitní katedrály si lidé na Václavském náměstí v Olomouci připomněli, že uplynulo 720 let od chvíle, kdy byl v tomto městě zavražděn český, polský a uherský král Václav III., což způsobilo vymření královského rodu Přemyslovců po meči a zásadně ovlivnilo další dějiny střední Evropy. Produkty firem, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu stávajících obalů s novým nařízením, budou na trhu nelegálně. Možná to zní jako banalita, ale je to naprosto zásadní změna, komentovala předsedkyně správní rady Institutu cirkulární ekonomiky a odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Mynářová pro Radiožurnál. Policie začala jako možný trestný čin oficiálně prověřovat nedávnou dopravní nehodu, při níž poslanec a čestný prezident vládní strany Motoristé sobě Filip Turek projel křižovatkou v centru Prahy rovně odbočovacím pruhem, přičemž smetl houkající zdravotnický vůz a zranil jeho řidiče; Turek poté v televizi oznámil, že pokud nehoda nebude vyšetřena v jeho prospěch, tak si politika jako on „tato společnost nezaslouží“. V punkerské mece Club 100 na londýnské Oxford Street hrál Visací zámek.
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